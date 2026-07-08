On a aimé… le seul en scène d’Alex Lutz au Cirque d’hiver Cirque d’Hiver Bouglione Paris

Informations pratiques

De quoi ça parle ?

Alex Lutz est

de retour avec Sexe, grog et rocking-chair, un spectacle récompensé d’un Molière de l’Humour 2026. Pour évoquer son père

récemment disparu – et atteint du syndrome de Diogène –, l’humoriste dresse une galerie de personnages : des

amis de la famille, sa psy, son pote Jean-Luc ou les membres de la chorale de

l’Ehpad.

L’avis de la rédaction

Et si les résidents de la maison de retraite étaient des soixante-huitards dévergondés qui se mettaient à chanter du Rolling Stones ? Et si on parvenait à rire avec un personnage dépressif, atteint de troubles obsessionnels compulsifs et alcoolique ? C’est le pari étonnant (et réussi !) d’Alex Lutz avec son nouveau spectacle.

On est ici loin du rôle de secrétaire blonde tenu dans « La revue de presse de Catherine et Liliane » ou de Guy, le film qu’il a réalisé et qui lui a valu un César du meilleur acteur en 2019. Mais Alex Lutz prouve son habileté à creuser la palette des personnages qui l’entourent, et ce, pour notre plus grand plaisir.

Composé avec l’idée d’un spectacle qui parlerait des conflits entre les générations, Sexe, grog et rocking-chair est surtout teinté du décès de Gérard, le père d’Alex Lutz. Au fur et à mesure, cette figure devient vite le fil conducteur des sketchs, oscillant ainsi entre humour et mélancolie. Ajoutez à cela des références bien senties, sorties des années 1980 (les messages d’absence sur les répondeurs, les travaux qui n’en finissent pas, les tubes de Stevie Wonder), et vous obtenez là tout ce qui fait lever la salle pour Alex Lutz.

À noter que pour ce spectacle, Alex Lutz a choisi la scène sphérique du Cirque d’hiver Bouglione (11e), qu’il occupe avec une aisance folle, lui permettant de capter l’attention de l’auditoire avec un invité pas comme les autres. On n’en dira pas plus…

Parler de la mort d’un proche dans un spectacle d’humour : c’est le défi que s’est lancé Alex Lutz. Résultat ? Un one-man-show original et décalé, joué sur la scène du Cirque d’hiver.

Du jeudi 21 janvier 2027 au samedi 06 février 2027 :

samedi

de 21h00 à 23h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-21T21:00:00+01:00

fin : 2027-02-07T00:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-21T20:00:00+02:00_2027-01-21T22:00:00+02:00;2027-01-22T20:00:00+02:00_2027-01-22T22:00:00+02:00;2027-01-23T21:00:00+02:00_2027-01-23T23:00:00+02:00;2027-01-27T20:00:00+02:00_2027-01-27T22:00:00+02:00;2027-01-28T20:00:00+02:00_2027-01-28T22:00:00+02:00;2027-01-29T20:00:00+02:00_2027-01-29T22:00:00+02:00;2027-01-30T21:00:00+02:00_2027-01-30T23:00:00+02:00;2027-02-03T20:00:00+02:00_2027-02-03T22:00:00+02:00;2027-02-04T20:00:00+02:00_2027-02-04T22:00:00+02:00;2027-02-05T20:00:00+02:00_2027-02-05T22:00:00+02:00;2027-02-06T21:00:00+02:00_2027-02-06T23:00:00+02:00

Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot 75011 Paris

https://www.cirquedhiver.com/



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