On choisit pas sa famille !, Théâtre Trianon, Bordeaux

On choisit pas sa famille ! 15 mai – 11 juillet Théâtre Trianon Gironde

Plein : 24 euros / Réduit : 19 euros (étudiant, pass sénior, demandeur d’emploi, RSA, moins de 26 ans) / Carré Or : 27,50 euros (Du deuxième au sixième rang + premier rang du balcon) / Formule dîner – spectacle : 59 euros (avec le bistrot Montesquieu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T21:30:00+02:00

On Choisit pas sa Famille !

L’un des plus grand succès théâtral enfin à Bordeaux : 17 personnages interprétés par 5 comédien·nes virtuoses – Une performance jubilatoire à cent à l’heure.

Un mariage. Une famille. Et une soirée qui tourne à la catastrophe… pour le plus grand bonheur du public.

Pour ses noces, Yvette a tout prévu : un banquet “grandiose” dans le réfectoire de l’école primaire où travaille son futur mari Gilbert. Charmant, non ?

Sauf que le vin est imbuvable, le cuisinier sort tout droit de la cantine scolaire, et les deux serveuses forment un duo de pieds nickelés absolument incontrôlable.

Et ce n’est que le début…

La famille débarque.

Suzanne, la fille, avec son ex végan militant.

Benoît, le frère, avec sa nouvelle lubie existentielle.

Georges, le cousin belge, bien décidé à transformer la soirée en monument national de la guindaille.

Ajoutez à cela des jumelles explosives, un serveur dépassé, un cuisinier amorphe, une ribambelle de personnages plus incontrôlables les uns que les autres… et une chienne nommée Rillette chargée d’amortir les dégâts.

Résultat : un tourbillon de quiproquos, de règlements de comptes et de situations totalement délirantes.

Les masques tombent, les secrets éclatent, et la soirée vire à la tempête comique absolument irrésistible.

Une chose est sûre :

vous n’oublierez jamais ce mariage.

Et comme le dit si bien le proverbe…

On ne choisit pas sa famille !

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/on-choisit-pas-sa-famille »}]

L’un des plus grand succès théâtral enfin à Bordeaux : 17 personnages interprétés par 5 comédien·nes virtuoses – Une performance jubilatoire à cent à l’heure. Comédie Humour

Théâtre Trianon