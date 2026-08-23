On dit pas ouais, on dit oui l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

On dit pas ouais, on dit oui

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:30:00

fin : 2026-12-12 16:15:00

Date(s) :

2026-12-12

Jeune public

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : On dit pas ouais, on dit oui

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L’événement On dit pas ouais, on dit oui Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban