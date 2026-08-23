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AGENDA · Montauban

On dit pas ouais, on dit oui l’Espace VO Montauban

samedi 12 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
8 8 10

Montauban

On dit pas ouais, on dit oui

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:30:00
fin : 2026-12-12 16:15:00

Date(s) :
2026-12-12

Jeune public
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : On dit pas ouais, on dit oui

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L’événement On dit pas ouais, on dit oui Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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