On en parle, Médiathèque – Le Grand Logis, Bruz

Informations pratiques

On en parle 11 juillet – 28 août Médiathèque – Le Grand Logis Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T11:00:00+02:00 – 2026-07-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/on-en-parle »}]

On lit un album sur une thématique choisie, puis on en parle ! Une occasion d’éveiller ta curiosité et de t’exprimer. Tu pourras repartir avec des albums et des documentaires de notre sélection. Album pour la jeunesse