ON FERA MIEUX LA PROCHAINE FOIS THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ON FERA MIEUX LA PROCHAINE FOIS

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 25 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 20:00:00

fin : 2027-05-05

Date(s) :

2027-04-27 2027-05-03

La Bulle Bleue est une compagnie d’acteurs et d’actrices en situation de handicap, qui font maintenant ce métier depuis plus de dix ans.

Nicolas Heredia leur propose ici un jeu interpréter des interviews d’acteurs et d’actrices mythiques du cinéma, qui parlent librement de leur travail, de leurs doutes, de leurs limites et de leurs empêchements.

Dès le départ, les répétitions ont été filmées, pour capturer les premières tentatives, les tâtonnements, les avancées. Il en résulte un objet hybride et joueur à la fois un spectacle et un regard sur le spectacle en train de se faire.

Et, en dévoilant la vulnérabilité des acteurs et actrices qui tentent, ratent, recommencent, se dessinent finalement peu à peu des choses assez largement partagées par chacune et chacun d’entre nous nos peurs paralysantes et nos soudains élans de confiance, nos refus d’obstacles, nos fragiles trouvailles, et notre redoutable capacité à retomber à peu près sur nos pattes parfois avec une certaine grâce. 13 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Bulle Bleue is a theater company made up of actors and actresses with disabilities who have been working in this field for more than ten years.

L’événement ON FERA MIEUX LA PROCHAINE FOIS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE