On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
On joue ?! Mercredi 23 septembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Séances d’une heure, un mercredi par mois.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Tu t’ennuies le mercredi après midi ? Viens à la médiathèque Andrée Chedid pour découvrir des jeux de société !
Droits réservés
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