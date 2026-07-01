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On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.

On joue ?! Mercredi 23 septembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Séances d’une heure, un mercredi par mois.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Tu t’ennuies le mercredi après midi ? Viens à la médiathèque Andrée Chedid pour découvrir des jeux de société !

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