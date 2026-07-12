On m’a trouvée grandie, une expérience magique à couper le souffle au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

En 1896, Madeleine, mystérieuse patiente

qui passera sa vie sur la pointe des pieds, affirme s’élever du sol.

Face à elle, un médecin fasciné tente de percer l’énigme par l’hypnose

et de la ramener à la raison. Inspirée d’un pan sombre de l’histoire

médicale, Valentine Losseau signe une création fascinante autour du

destin poignant de femmes dites hystériques, déchirées entre

incompréhension et résistance.

Dans un

dispositif scénique prodigieux, les corps semblent flotter. Porté par la

chorégraphie de Leïla Ka, ce théâtre de réalités devient une traversée

sensorielle vertigineuse.

« Une dinguerie qu’on découvre les yeux écarquillés, en pinçant son voisin qui, lui-même, reste bouche bée. » Libération

« Valentine Losseau invente des mondes vertigineux. Elle a élevé l’illusion au rang d’art. » Le Nouvel Obs

Distribution

Conception, dramaturgie et direction artistique Valentine Losseau

Mise en scène Valentine Losseau et Raphaël Navarro

Magie Valentine Losseau et Raphaël Navarro

Avec Leïla

Ka (en alternance), Delphine Lanson, David Murgia (en alternance),

Laurent Natrella et Yvain Juillard en alternance, Florence Peyrard et la

présence de Marco Bataille-Testu, Marine Bragard, Ayelén Cantini,

Thierry Debroas, Théo Jourdainne et Jessica Williams

Texte Yvain Juillard, Valentine Losseau, David Murgia

Texte additionnel Mâkhi Xenakis

Chorégraphie Leïla Ka

Écriture corporelle Leïla Ka, Delphine Lanson, Florence Peyrard

Scénographie Benjamin Gabrié

Lumière Valentine Losseau et Maureen Sizun Vom Dorp

Costumes Siegrid Petit-Imbert

Régie générale et plateau création Mickaël Marchadier

Régie générale et plateau tournée Marine Bragard

Régie lumière Maureen Sizun Vom Dorp

Régie spéciale et topeur Camille Gateau

Régie son Clément Netzer

Régie shadow et régie plateau Marco Bataille-Testu

Régie plateau Marine Bragard, Ayelén Cantini, Thierry Debroas, Théo Jourdainne, Jessica Williams

Construction accessoires William Defresne

Conseil direction technique François Revol

Conseil lumière Pascal Laajili

Conseil son Dominique Bataille

Couturières Haruka Nagai, Clémentine Tonnelier, Diana Lemarchand

Direction administrative de production et diffusion Luz Mando

Chargée d’administration Liana Déchel

Quand la magie nouvelle s’empare de la poésie du soulèvement, de l’extase, de l’énigme, il en résulte une expérience fantasmagorique à couper le souffle. Apparitions, disparitions, lévitations : On m’a trouvée grandie déploie la puissance d’un langage visuel spectaculaire pour une plongée sensible au cœur de la Salpêtrière, à la fin du XIXème siècle.

Le lundi 03 mai 2027

de 20h30 à 22h00

Le dimanche 25 avril 2027

de 15h00 à 16h30

Le samedi 24 avril 2027

de 20h30 à 22h00

Le samedi 24 avril 2027

de 15h00 à 16h30

Du mardi 20 avril 2027 au mercredi 05 mai 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-20T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-20T20:30:00+02:00_2027-04-20T22:00:00+02:00;2027-04-21T20:30:00+02:00_2027-04-21T22:00:00+02:00;2027-04-22T20:30:00+02:00_2027-04-22T22:00:00+02:00;2027-04-23T20:30:00+02:00_2027-04-23T22:00:00+02:00;2027-04-24T15:00:00+02:00_2027-04-24T16:30:00+02:00;2027-04-24T20:30:00+02:00_2027-04-24T22:00:00+02:00;2027-04-25T15:00:00+02:00_2027-04-25T16:30:00+02:00;2027-04-27T20:30:00+02:00_2027-04-27T22:00:00+02:00;2027-04-28T20:30:00+02:00_2027-04-28T22:00:00+02:00;2027-04-29T20:30:00+02:00_2027-04-29T22:00:00+02:00;2027-04-30T20:30:00+02:00_2027-04-30T22:00:00+02:00;2027-05-03T20:30:00+02:00_2027-05-03T22:00:00+02:00;2027-05-04T20:30:00+02:00_2027-05-04T22:00:00+02:00;2027-05-05T20:30:00+02:00_2027-05-05T22:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/on-ma-trouvee-grandie/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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