On m’a trouvée grandie, une expérience magique à couper le souffle au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mardi 20 avril 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
En 1896, Madeleine, mystérieuse patiente
qui passera sa vie sur la pointe des pieds, affirme s’élever du sol.
Face à elle, un médecin fasciné tente de percer l’énigme par l’hypnose
et de la ramener à la raison. Inspirée d’un pan sombre de l’histoire
médicale, Valentine Losseau signe une création fascinante autour du
destin poignant de femmes dites hystériques, déchirées entre
incompréhension et résistance.
Dans un
dispositif scénique prodigieux, les corps semblent flotter. Porté par la
chorégraphie de Leïla Ka, ce théâtre de réalités devient une traversée
sensorielle vertigineuse.
« Une dinguerie qu’on découvre les yeux écarquillés, en pinçant son voisin qui, lui-même, reste bouche bée. » Libération
« Valentine Losseau invente des mondes vertigineux. Elle a élevé l’illusion au rang d’art. » Le Nouvel Obs
Distribution
Conception, dramaturgie et direction artistique Valentine Losseau
Mise en scène Valentine Losseau et Raphaël Navarro
Magie Valentine Losseau et Raphaël Navarro
Avec Leïla
Ka (en alternance), Delphine Lanson, David Murgia (en alternance),
Laurent Natrella et Yvain Juillard en alternance, Florence Peyrard et la
présence de Marco Bataille-Testu, Marine Bragard, Ayelén Cantini,
Thierry Debroas, Théo Jourdainne et Jessica Williams
Texte Yvain Juillard, Valentine Losseau, David Murgia
Texte additionnel Mâkhi Xenakis
Chorégraphie Leïla Ka
Écriture corporelle Leïla Ka, Delphine Lanson, Florence Peyrard
Scénographie Benjamin Gabrié
Lumière Valentine Losseau et Maureen Sizun Vom Dorp
Costumes Siegrid Petit-Imbert
Régie générale et plateau création Mickaël Marchadier
Régie générale et plateau tournée Marine Bragard
Régie lumière Maureen Sizun Vom Dorp
Régie spéciale et topeur Camille Gateau
Régie son Clément Netzer
Régie shadow et régie plateau Marco Bataille-Testu
Régie plateau Marine Bragard, Ayelén Cantini, Thierry Debroas, Théo Jourdainne, Jessica Williams
Construction accessoires William Defresne
Conseil direction technique François Revol
Conseil lumière Pascal Laajili
Conseil son Dominique Bataille
Couturières Haruka Nagai, Clémentine Tonnelier, Diana Lemarchand
Direction administrative de production et diffusion Luz Mando
Chargée d’administration Liana Déchel
Quand la magie nouvelle s’empare de la poésie du soulèvement, de l’extase, de l’énigme, il en résulte une expérience fantasmagorique à couper le souffle. Apparitions, disparitions, lévitations : On m’a trouvée grandie déploie la puissance d’un langage visuel spectaculaire pour une plongée sensible au cœur de la Salpêtrière, à la fin du XIXème siècle.
Le lundi 03 mai 2027
de 20h30 à 22h00
Le dimanche 25 avril 2027
de 15h00 à 16h30
Le samedi 24 avril 2027
de 20h30 à 22h00
Le samedi 24 avril 2027
de 15h00 à 16h30
Du mardi 20 avril 2027 au mercredi 05 mai 2027 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-20T23:30:00+02:00
fin : 2027-05-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-20T20:30:00+02:00_2027-04-20T22:00:00+02:00;2027-04-21T20:30:00+02:00_2027-04-21T22:00:00+02:00;2027-04-22T20:30:00+02:00_2027-04-22T22:00:00+02:00;2027-04-23T20:30:00+02:00_2027-04-23T22:00:00+02:00;2027-04-24T15:00:00+02:00_2027-04-24T16:30:00+02:00;2027-04-24T20:30:00+02:00_2027-04-24T22:00:00+02:00;2027-04-25T15:00:00+02:00_2027-04-25T16:30:00+02:00;2027-04-27T20:30:00+02:00_2027-04-27T22:00:00+02:00;2027-04-28T20:30:00+02:00_2027-04-28T22:00:00+02:00;2027-04-29T20:30:00+02:00_2027-04-29T22:00:00+02:00;2027-04-30T20:30:00+02:00_2027-04-30T22:00:00+02:00;2027-05-03T20:30:00+02:00_2027-05-03T22:00:00+02:00;2027-05-04T20:30:00+02:00_2027-05-04T22:00:00+02:00;2027-05-05T20:30:00+02:00_2027-05-05T22:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/on-ma-trouvee-grandie/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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