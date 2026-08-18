On ne parle pas avec des moufles Villeneuve
vendredi 16 octobre 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
On ne parle pas avec des moufles
4 rue Pavée Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Avec Anthony Guillon, comédien sourd et Denis Plassard, danseur entendant. Un double one man-show survolté en Langue des Signes Française (LSF) et en français
Avez-vous déjà imaginé être coincé.e dans un ascenseur avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous ? On ne parle pas avec les moufles est un conte burlesque, l’épopée tragique d’un entendant et d’un sourd, bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. L’ascenseur devient alors un ring où se déroule une joute absurde entre les deux protagonistes, aussi bavards l’un que l’autre ! Une véritable création bilingue, dans laquelle les interactions entre les deux naufragés nous aident presque à comprendre celui qui ne parle pas notre langue.
Spectacle suivi d’un temps d’échange avec les artistes et une interprète en Langue des Signes Française. .
4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45
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English :
Featuring Anthony Guillon, a deaf actor, and Denis Plassard, a hearing dancer. A high-energy double one-man show performed in French Sign Language (LSF) and French
L’événement On ne parle pas avec des moufles Villeneuve a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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