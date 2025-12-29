On vous raconte Place de la Solidarité Courlay
On vous raconte Place de la Solidarité Courlay mercredi 1 avril 2026.
On vous raconte
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !
À partir de 3 ans, sur réservation. .
Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 38 60 bibliotheque.courlay@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On vous raconte
L’événement On vous raconte Courlay a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais