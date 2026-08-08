One man show Employé Modèle Sarrebourg
vendredi 16 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
One man show Employé Modèle
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 21:10:00
Date(s) :
2026-10-16
Kéwos nous embarque dans un voyage à travers ses galères professionnelles et son parcours semé d’embûches. Entre stand-up et comédie, ce one man show mélange l’humour du vécu, l’énergie du jeu scénique et des personnages. Spectacle conseillé à partir de 18 ans. La salle est accessible aux PMR. la réservation en ligne est ouverte.Adultes
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
K%E9wos takes us on a journey through his professional struggles and his path fraught with obstacles. Blending stand-up and comedy, this one-man show combines the humor of real-life experiences with the energy of stage performance and character portrayals. Recommended for ages 18 and up. The venue is accessible to people with disabilities. Online reservations are now open.
L’événement One man show Employé Modèle Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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