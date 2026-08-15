One Man Show KADER BUENO Seven Casino Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

One Man Show KADER BUENO

Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La carte du bonheur

Imaginez un spectacle où la magie ne se contente pas d’émerveiller, mais questionne ce qui nous rend vraiment heureux.

Préparez-vous à entrer dans un univers où chaque illusion révèle une part de vous, et vous transporte des cartes qui dévoilent vos rêves, des tours où le hasard se mêle au destin.

Entre magie, rires et émotions, vous réaliserez que la véritable carte du bonheur est peut-être déjà entre vos mains.

Un spectacle qui vous fera rire, rêver… et repartir avec une seule question en tête

Et si le bonheur, c’était simplement apprendre à regarder les choses autrement ?Tout public

25 .

Seven Casino Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 00 info_amn@groupetranchant.com

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English :

The Map of Happiness

Imagine a show where magic doesn’t just amaze, but explores what truly makes us happy.

Get ready to step into a world where every illusion reveals a part of you and transports you: cards that unveil your dreams, tricks where chance intertwines with fate.

Amid magic, laughter, and emotion, you’ll realize that the true key to happiness may already be in your hands.

A show that will make you laugh, dream… and leave with just one question on your mind:

What if happiness were simply learning to look at things differently?

L’événement One Man Show KADER BUENO Amnéville a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION AMNEVILLE