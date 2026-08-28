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One Night of Queen A night at the Theater avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

dimanche 15 novembre 2026 · avenue du 14 juillet 1789 · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
avenue du 14 juillet 1789
Adresse
Palais des congrès Charles Aznavour
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
39 39 79

Montélimar

One Night of Queen A night at the Theater

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 18:00:00
fin : 2026-11-15 22:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes WEMBLEY 86
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avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The world’s biggest QUEEN tribute band returns to France after a triumphant U.S. tour with its extraordinary show: WEMBLEY 86

L’événement One Night of Queen A night at the Theater Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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