One Night of Queen A night at the Theater avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

One Night of Queen A night at the Theater

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 18:00:00

fin : 2026-11-15 22:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde, revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle hors-normes WEMBLEY 86

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avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The world’s biggest QUEEN tribute band returns to France after a triumphant U.S. tour with its extraordinary show: WEMBLEY 86

L’événement One Night of Queen A night at the Theater Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération