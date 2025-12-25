One night of Queen – Wembley 86, LE DOME DE PARIS PARIS

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495)

présente

ONE NIGHT OF QUEEN

WEMBLEY 86

QUEEN

comme vous ne l’avez jamais vu… !

GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEEN

Le plus grand tribute de QUEEN au Monde,

revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle

hors-normes : « WEMBLEY 86 »

Et oui !! Ce n’est

rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez

vous !

Imaginez des moyens techniques gigantesques,

une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues

grandioses et cette voix unique d’un Freddy

charismatique maître de cérémonie d’un

spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble

comme à Wembley.

Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les

membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué

comme le digne héritier de leur chanteur iconique.

Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant

« God

Save the Queen » devant 70 000 spectateurs !

Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire

du rock.

Alors qu’importe

que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler

sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de

notre passion pour Queen !

40 ans après, vous aussi pourrez dire :

« j’y étais » ! Grâce au talent et à la démesure de la

plus imposante production de spectacle jamais présentée par un tribute de

QUEEN.

ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le

meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN !!!..



Gary Mullen,à la tête de son nouveau One night of Queen. Le plus grand tribute de Queen au Monde, revient en France après une tournée américaine triomphale avec son spectacle hors-normes : « Wembley 86 », le concert légendaire de l’histoire du Rock !

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

Info, Groupes et C.E : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94 – info@haracom.fr

Tarifs :

Carré Or :

95€ / 47,50€ (- de 25 ans)



Cat.1 : 79€ / 39,50€ (- de 25 ans)



Cat. 2 : 62€ / 31€ (- de 25 ans)



Cat. 3 : 45€ / 22,50€ (- de 25 ans)

Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-20T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-20T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-20T20:30:00+02:00_2026-01-20T22:30:00+02:00

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production



Afficher la carte du lieu LE DOME DE PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

