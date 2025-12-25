One night of Queen – Wembley 86, LE DOME DE PARIS PARIS
One night of Queen – Wembley 86, LE DOME DE PARIS PARIS mardi 20 janvier 2026.
Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495)
présente
ONE NIGHT OF QUEEN
WEMBLEY 86
QUEEN
comme vous ne l’avez jamais vu… !
GARY MULLEN à la tête de son nouveau ONE NIGHT OF QUEEN
Le plus grand tribute de QUEEN au Monde,
revient en France après une tournée Américaine triomphale avec son spectacle
hors-normes : « WEMBLEY 86 »
Et oui !! Ce n’est
rien de moins que le concert mythique de Wembley 1986 qui arrive chez
vous !
Imaginez des moyens techniques gigantesques,
une scénographie exacte, des light shows, un podium central, des tenues
grandioses et cette voix unique d’un Freddy
charismatique maître de cérémonie d’un
spectacle tout à la démesure de cet immense groupe, pour nous retrouver tous ensemble
comme à Wembley.
Gary Mullen est Freddie Mercury avec tant d’intensité que les
membres du groupe originels eux-mêmes l’ont salué
comme le digne héritier de leur chanteur iconique.
Rappelez-vous ! le concert débuta par l’apparition de Freddie, drapé dans sa cape d’hermine et coiffé de sa couronne iconique, entonnant
« God
Save the Queen » devant 70 000 spectateurs !
Personne alors ne se doutait qu’on allait vivre un moment historique de l’histoire
du rock.
Alors qu’importe
que nous ne soyons pas un soir d’été, nous sentirons quand même le sol trembler
sous nos pieds et nos cœurs battre à l’unisson de
notre passion pour Queen !
40 ans après, vous aussi pourrez dire :
« j’y étais » ! Grâce au talent et à la démesure de la
plus imposante production de spectacle jamais présentée par un tribute de
QUEEN.
ONE NIGHT OF QUEEN est tout simplement le
meilleur show de QUEEN au monde depuis QUEEN !!!..
Le mardi 20 janvier 2026
de 20h30 à 22h30
payant
Info, Groupes et C.E : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94 – info@haracom.fr
Tarifs :
Carré Or :
95€ / 47,50€ (- de 25 ans)
Cat.1 : 79€ / 39,50€ (- de 25 ans)
Cat. 2 : 62€ / 31€ (- de 25 ans)
Cat. 3 : 45€ / 22,50€ (- de 25 ans)
Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.
LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/one-night-of-queen-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production
