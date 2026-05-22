Pentagon & Ryugu Open Air Party au Barboteur Canal Barboteur Paris

Et pour marquer cette nouvelle collaboration, les 2 collectifs invitent la talentueuse DJ et productrice basée à Londres : Zeynep Erbay !

Nourrie par l’underground d’Istanbul et une culture du digging, son son tisse house hypnotique et percussive, inflexions disco et tonalités nostalgiques. Repérée sur Soul Clap Records, Compost Records, NuNorthern Soul et Exploited, elle s’est récemment produite au Berghain / Panorama Bar, Sónar et Amsterdam Dance Event.

Et si ça ne suffisait pas à vous convaincre… c’est gratuit, ouvert à tous, et tu peux déjà choper ton billet sur Shotgun.

Alors… tu viens?

:

•⁠ ⁠Zeynep Erbay

https://www.instagram.com/zeyneperbayy/

•⁠ ⁠Pentagon residents

https://www.instagram.com/pentagon_collective/

•⁠ ⁠Ryugu residents

https://www.instagram.com/ryugu_off/

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : Vendredi 5 juin

Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

⏰ 18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

La saison des open air est lancée, avec une nouvelle collab’ Pentagon x Ryugu ! Le dernier passage au Barboteur pour les deux crews avait été explosif, on a donc décidé de remettre ça, pour votre plus grand plaisir ! RDV donc le vendredi 5 Juin prochain, dès 18h, en bord de scène.

Le vendredi 05 juin 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire

