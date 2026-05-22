Pentagon & Ryugu Open Air Party au Barboteur Canal Barboteur Paris
Pentagon & Ryugu Open Air Party au Barboteur Canal Barboteur Paris vendredi 5 juin 2026.
Et pour marquer cette nouvelle collaboration, les 2 collectifs invitent la talentueuse DJ et productrice basée à Londres : Zeynep Erbay !
Nourrie par l’underground d’Istanbul et une culture du digging, son son tisse house hypnotique et percussive, inflexions disco et tonalités nostalgiques. Repérée sur Soul Clap Records, Compost Records, NuNorthern Soul et Exploited, elle s’est récemment produite au Berghain / Panorama Bar, Sónar et Amsterdam Dance Event.
Et si ça ne suffisait pas à vous convaincre… c’est gratuit, ouvert à tous, et tu peux déjà choper ton billet sur Shotgun.
Alors… tu viens?
:
• Zeynep Erbay
https://www.instagram.com/zeyneperbayy/
• Pentagon residents
https://www.instagram.com/pentagon_collective/
• Ryugu residents
https://www.instagram.com/ryugu_off/
INFOS PRATIQUES⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : Vendredi 5 juin
Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
⏰ 18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
La saison des open air est lancée, avec une nouvelle collab’ Pentagon x Ryugu ! Le dernier passage au Barboteur pour les deux crews avait été explosif, on a donc décidé de remettre ça, pour votre plus grand plaisir ! RDV donc le vendredi 5 Juin prochain, dès 18h, en bord de scène.
Le vendredi 05 juin 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T18:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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