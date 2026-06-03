Enfance INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor Paris
Enfance INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor Paris vendredi 5 juin 2026.
Le
Chœur Sorbonne Université explore l’enfance à travers les âges et les cultures.
Comptines, berceuses et chants traditionnels, revisités dans des arrangements
contemporains, deviennent une ode poétique au temps qui passe et à la part
d’enfance qui demeure en chacun de nous
Une méditation poétique sur les premiers éveils au monde, l’être en devenir et pourtant déjà bien présent.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00
INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor 10 rue Molitor 75016 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/enfance-1
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