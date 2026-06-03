Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Enfance INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor Paris

Enfance INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor Paris

Enfance INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : INSPÉ de Paris - Patio du Campus Molitor

Adresse : 10 rue Molitor

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Le
Chœur Sorbonne Université explore l’enfance à travers les âges et les cultures.
Comptines, berceuses et chants traditionnels, revisités dans des arrangements
contemporains, deviennent une ode poétique au temps qui passe et à la part
d’enfance qui demeure en chacun de nous

Une méditation poétique sur les premiers éveils au monde, l’être en devenir et pourtant déjà bien présent.
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00

INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor 10 rue Molitor  75016 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/enfance-1


Afficher la carte du lieu INSPÉ de Paris – Patio du Campus Molitor et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)