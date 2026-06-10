École Militaire Paris Jeudi 25 juin, 08h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T12:00:00.000+02:00

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École Militaire 1 place Joffre, 75007 Paris Paris



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