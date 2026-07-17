One poet show, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

One poet show 14 – 16 octobre Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T19:30:00+02:00 – 2026-10-14T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Texte, mise en scène et interprétation Souleymane Diamanka

Grave, posée, habitée, la voix de Souleymane Diamanka raconte une trajectoire : celle d’un enfant né au Sénégal, grandi à Bordeaux, nourri des proverbes peuls de ses parents et des mots de l’école républicaine.

Avec son One Poet Show, le slameur invente une forme à la croisée du stand-up, du concert slam et du théâtre. Il y tresse ses textes, extraits de ses albums et de son recueil De la plume et de l’épée, pour faire dialoguer oralité et littérature. Un trait d’union entre l’art griotique et le hip-hop, entre la langue française et la langue peule, entre héritage et création.

Souleymane Diamanka évoque ses débuts dans le rap, ses voyages, rend hommage à ses maîtres et célèbre celles et ceux qui lui ont transmis le goût des mots. Chaque texte est ciselé, rythmé, porté par une langue dense où l’image frappe et où la pensée chemine. Une célébration de la littérature, des mots mais aussi de la mémoire, portée par un artiste pour qui la poésie se dit, se respire et se vit au présent.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 15 octobre| à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► REPRÉSENTATION RELAX

vendredi 16 octobre

► STAGE SLAM, POÉSIE, ORALITÉ AVEC SOULEYMANE DIAMANKA

samedi 17 octobre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/histoire-dun-cid »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

« La poésie et la scène chevillées au corps » Le Monde

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