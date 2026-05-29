Only Real • Catchy Peril SUPERSONIC Paris

ONLY REAL (22h30)

(Indie – Londres, UK)

Only Real a commencé à sortir des morceaux il y a plus de dix ans : sa voix unique, à la fois brute et intime, associée à des guitares planantes, des refrains entraînants et des récits terre-à-terre sur la jeunesse, lui a rapidement valu un succès international et un contrat avec une grande maison de disques. Il a fait salle comble partout dans le monde, de Tokyo aux États-Unis, en passant par Shanghai, Moscou, le Royaume-Uni et l’Europe. Il a également reçu les éloges de la critique, fait la une de nombreux magazines et bénéficié d’un soutien éditorial de longue date de la part de BBC Radio 1, 6 Music, The Guardian, NME, i-D, Vice, The Fader, The Telegraph, Beat Mag, Clash, Line of Best Fit, Nylon et Dummy, pour n’en citer que quelques-uns. Il a continué à accumuler des millions d’écoutes en streaming, le tout à une époque où l’audience des plateformes de streaming en était encore à ses balbutiements.

Les 3 influences : Mac Demarco, Gorillaz & Dijon

https://open.spotify.com/artist/5cyHu7tidauRJ9UawaPwG5…

https://www.youtube.com/@onlyrealtv

CATCHY PERIL (21h30)

(Nuclear post punk – Marseille, FR)

Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage. L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques.

Basse, batterie, guitare et synthé. Quatre mômes espiègles, planqués sous un trench coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril.

Mon premier est à la fête, mon second fait frémir. Entre crasse et paillettes, Catchy Peril s’impose dans le paysage rock Inde comme une tâche de sauce gravy sur un négligé de soie.

Les 3 influences : Fat White Family ,Devo & The Damned

https://m.youtube.com/watch?v=pDQGnRRuz_k

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 31 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… King Krule, Mac Demarco & Yellow Days.

Le samedi 31 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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