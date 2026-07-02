Oonagh Haines, Holy Fuck, The orchestra (for now) et DJ Marcelle, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Oonagh Haines, Holy Fuck, The orchestra (for now) et DJ Marcelle Vendredi 25 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord

16 € / 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Oonagh Haines esquisse des univers nocturnes où se rencontrent musique électronique, esthétique underground et voix multiples. L’atmosphère y est à la fois sombre et drôle.

Holy Fuck livre un son organique et mouvant, où l’improvisation et la chaleur du jeu priment sur la rigidité des machines. Libre et imprévisible.

Collectif londonien, The Orchestra (For Now) oscille entre rock avant-gardiste théâtral et musique baroque, en passant par le jazz et le post-hardcore. Foisonnant mais toujours mélodique.

Jungle, free jazz, musiques traditionnelles, dancehall ou techno : « Je joue ce que je veux », lance Dj Marcelle. Sur trois platines vinyles, elle nourrit son appétit pour la collision des genres en jouant sa singulière sélection !

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Rock indé, électro et autres combinaisons imprévisibles le temps d’une soirée au Club de L’Aéronef

DR