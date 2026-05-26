Valenciennes

Open Air à Valenciennes

Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

OPEN AIR Spécial B2B au Parc de la Citadelle !

Avis aux amateurs de musiques électroniques ! Le Woof Collectif et la Ville de Valenciennes s’associent pour vous proposer un après-midi musical d’exception en plein cœur du printemps.

Le dimanche 31 mai, de 14h à 21h, le cadre verdoyant du Parc de la Citadelle se transforme en un immense dancefloor à ciel ouvert. Pour cette édition spéciale, place aux sets en B2B (Back to Back) les artistes se succéderont et mixeront ensemble pour une synergie et une énergie dédoublées !

Une programmation éclectique Laissez-vous porter par des rythmes House, Groovy et Hard.

Un line-up local et pointu Retrouvez aux platines Bonheur, Cendare, Clafer, Denzel, Fury_23, Megoels, Mirega, Oklahoma, Uzaï et ZDK.

Convivialité et détente Pour combler les petites faims et vous rafraîchir entre deux danses, profitez de la présence de food trucks et d’un bar avec boissons sur place.

L’entrée est totalement gratuite ! C’est le rendez-vous idéal pour chiller en famille ou faire la fête entre amis.

Bar et Food Trucks sur place

OPEN AIR Spécial B2B au Parc de la Citadelle !

Avis aux amateurs de musiques électroniques ! Le Woof Collectif et la Ville de Valenciennes s’associent pour vous proposer un après-midi musical d’exception en plein cœur du printemps.

Le dimanche 31 mai, de 14h à 21h, le cadre verdoyant du Parc de la Citadelle se transforme en un immense dancefloor à ciel ouvert. Pour cette édition spéciale, place aux sets en B2B (Back to Back) les artistes se succéderont et mixeront ensemble pour une synergie et une énergie dédoublées !

Une programmation éclectique Laissez-vous porter par des rythmes House, Groovy et Hard.

Un line-up local et pointu Retrouvez aux platines Bonheur, Cendare, Clafer, Denzel, Fury_23, Megoels, Mirega, Oklahoma, Uzaï et ZDK.

Convivialité et détente Pour combler les petites faims et vous rafraîchir entre deux danses, profitez de la présence de food trucks et d’un bar avec boissons sur place.

L’entrée est totalement gratuite ! C’est le rendez-vous idéal pour chiller en famille ou faire la fête entre amis.

Bar et Food Trucks sur place .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 59 00 communication@ville-valenciennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPEN AIR: B2B special at Parc de la Citadelle!

Attention electronic music fans! The Woof Collectif and the City of Valenciennes are joining forces to bring you an exceptional musical afternoon in the heart of spring.

On Sunday May 31, from 2pm to 9pm, the verdant setting of the Parc de la Citadelle will be transformed into a huge open-air dancefloor. This special edition will feature B2B (Back to Back) sets, with artists mixing together for double the synergy and energy!

An eclectic line-up: let yourself be carried away by House, Groovy and Hard rhythms.

A local, cutting-edge line-up: Bonheur, Cendare, Clafer, Denzel, Fury_23, Megoels, Mirega, Oklahoma, Uzaï and ZDK.

Conviviality and relaxation: Food trucks and a drinks bar will be on hand to satisfy your hunger and refresh you between dances.

Admission is totally free! It’s the ideal place to chill out with the family or party with friends.

Bar and food trucks on site

L’événement Open Air à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Valenciennes