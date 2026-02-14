Open BLS Limoges Stade de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Limoges

Open BLS Limoges

Stade de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-13

Tournoi international de tennis féminin (le plus ancien au monde dans la catégorie WTA 125), l’Open BLS de Limoges accueille chaque année de nombreuses joueuses françaises et internationales référencées au niveau mondial.

En 11 éditions, Beaublanc a notamment accueilli 33 joueuses Top 50, dont 3 vainqueures de Grand-Chelem (Francesca SCHIAVONE, Sofia KENIN, et Barbora KREJCIKOVA l’an passé)

La française Elsa JACQUEMOT est aussi double finaliste (2023 et 2025) d’un tournoi qui s’est imposé comme un rendez-vous important du calendrier international, pour préparer au mieux l’Open d’Australie qui se tient en janvier.

Les dates du programme sportif de l’Open BLS de Limoges 2026

Dimanche 13 décembre Qualifications

Lundi 14 décembre Début du tableau principal

Dimanche 20 décembre Finales simple & double .

Stade de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Open BLS Limoges

L’événement Open BLS Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole