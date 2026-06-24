Open Brasero au Mamão Mamão Bourg-de-Péage
Open Brasero au Mamão Mamão Bourg-de-Péage dimanche 5 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Open Brasero au Mamão
Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05 14:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Le 5 juillet, l’Open Brasero revient chez Mamão.
Les copains, la famille, des activités pour les enfants, de belles assiettes à partager…
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
On July 5, the Open Brasero returns to Mam%E3o.
Friends, family, activities for the kids, delicious dishes to share…
L’événement Open Brasero au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme
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