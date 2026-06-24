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Open Brasero au Mamão Mamão Bourg-de-Péage

Open Brasero au Mamão Mamão Bourg-de-Péage dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Mamão
Adresse
275 allée des Deux Soeurs
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif
39 39 39

Bourg-de-Péage

Open Brasero au Mamão

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05 14:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Le 5 juillet, l’Open Brasero revient chez Mamão.
Les copains, la famille, des activités pour les enfants, de belles assiettes à partager…
  .

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

On July 5, the Open Brasero returns to Mam%E3o.
Friends, family, activities for the kids, delicious dishes to share…

L’événement Open Brasero au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme

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