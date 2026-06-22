Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Salle d’escalade Bourg-de-Péage
Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Salle d’escalade Bourg-de-Péage vendredi 10 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée Dub à The Roof Vercors
The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Vendredi 10 juillet, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez taper du pied et vibrer avec nous
.
The Roof Vercors Salle d’escalade 155 Allée des deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
On Friday, July 10, we’re switching to Sound System mode in the garden. Come stomp your feet and groove with us!
L’événement Soirée Dub à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme
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