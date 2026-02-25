OPEN CP JUIN

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Autour des brunchs proposés par Malika Haroun de Miéline de 11h à 14h, faites votre programme

● Voga entre yoga et voguing de 11h à 12h | Minirine Labo 151

● Agora Voix publique de 11h à 13h | Club Alim

● Visite libre du bâtiment de 11h à 19h

● Bricolage de 14h à 18h | Halle de construction ou au Fablab

● Jeux de société et échecs de 14h à 18h | Créa+, Maxence et Zine Club Alim

● Visite guidée de briques et d’art de 14h30 à 15h30

● Labo Média Junior de 15h à 17h | Labo148

● Tennis de table, basket en Halle Récréative ou mölky, vous trouverez forcément votre bonheur.

On vous attend nombreux pour partager un Open CP plein de surprises et de rencontres !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Around the brunches proposed by Malika Haroun de Miéline from 11am to 2pm, make your own program:

? Voga between yoga and voguing from 11am to 12pm | Minirine Labo 151

? Agora Voix publique from 11am to 1pm | Club Alim

? Free tour of the building from 11am to 7pm

? DIY from 2pm to 6pm | Construction hall or Fablab

? Board games and chess from 2pm to 6pm | Créa+, Maxence et Zine Club Alim

? Guided tour of bricks and art from 2:30 pm to 3:30 pm

? Junior Media Lab from 3pm to 5pm | Labo148

? Table tennis, basketball in the Halle Récréative or mölky, you’re bound to find something to your liking.

We look forward to seeing you at an Open CP full of surprises and encounters!

L’événement OPEN CP JUIN Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme