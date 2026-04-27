Open de Ligue fléchettes Casteljaloux
Open de Ligue fléchettes Casteljaloux samedi 9 mai 2026.
Casteljaloux
Open de Ligue fléchettes
Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Samedi compétition en double repas le soir
Dimanche compétition en individuel
Récompenses à gagner
Buvette et restauration sur place
Ouvert à tous .
Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 70 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open de Ligue fléchettes
L’événement Open de Ligue fléchettes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Atelier dotting painting Le Grand Bain Casteljaloux 30 avril 2026
- Casteljaloux, porte de la forêt landaise Casteljaloux Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Circuits des cadets de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Casteljaloux, la Vive ! Casteljaloux la Douce Casteljaloux Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Casteljaloux, au pays des Cadets de Gascogne Casteljaloux Lot-et-Garonne 1 mai 2026