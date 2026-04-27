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Open de Ligue fléchettes Casteljaloux

Open de Ligue fléchettes Casteljaloux

Open de Ligue fléchettes Casteljaloux samedi 9 mai 2026.

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Open de Ligue fléchettes

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Samedi compétition en double repas le soir
Dimanche compétition en individuel
Récompenses à gagner
Buvette et restauration sur place
Ouvert à tous   .

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 70 04 

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English : Open de Ligue fléchettes

L’événement Open de Ligue fléchettes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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