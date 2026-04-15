Open Impro Bordeaux #2, Union Saint-Bruno, Bordeaux

Open Impro Bordeaux #2 Samedi 25 avril, 16h00 Union Saint-Bruno Gironde

Entrée : tarif classique 10€ / 8€ réduit (pass senior, handicap, demandeur d’emploi) / GRATUIT pour les -16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

6 équipes s’affrontent pour le titre une seconde fois !

La ligue d’improvisation de l’Union Saint-Bruno, L’alligator et la compagnie Enunseulmot vous propose son premier tournoi à six équipes et deux salles simultanés !

La scène bordelaise s’apprête à vibrer au rythme de la créativité, de l’humour et de l’adrénaline ! Le samedi 25 Avril, l’association Union Saint-Bruno accueille un tournoi d’improvisation unique en son genre, réunissant 6 équipes survoltéesde la métropole prêtes à en découdre dans une ambiance festive. L’événement aura lieu en simultané dans deux salles équipés chacune d’elle d’une patinoire d’impro et d’une mise en scène son et lumiere.

Improvisation, compétition et convivialité seront les maîtres-mots de cet événement ouvert à tous les publics. À partir de 16h jusqu’a 22h, les comédiens se lanceront dans des joutes verbales et scénaristiques sans filet, avec pour seules armes leur imagination, leur réactivité… et une bonne dose d’humour !

AU PROGRAMME :

6 équipes venues de tous horizons Les tenant du titre, Les Caves d’en dessous, la Ciguë, la Tipi, la Bri et la licoeur.

Des duels d’impro explosifs, lors de 6 Match de poule et une grande finale,

Un jury à la fois exigeant et bon vivant,

Un public invité à jouer un rôle déterminant,

Nouveau cette année, une Jam ouvert à tous et toutes ! (entre les matchs de poule et la final)

Et une ambiance survoltée dans le cadre chaleureux de l’Union Saint-Bruno, en plein cœur de Bordeaux,

Un espace Chill en extérieur (transat, buvette, sono).

Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-bruno.org/theatre/detail-actu-theatre/2e-edition-de-lopen-dimpro-de-lunion-saint-bruno »}]

Que vous soyez amateur de théâtre, curieux de l’impro ou en quête d’une soirée différente, ce tournoi est l’événement à ne pas manquer. Un tarif attractif pour permettre aussi la découverte ! théâtre d’improvisation tournoi culturel