Open International des Flandres, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

Informations pratiques

Open International des Flandres 3 et 4 octobre Centre Animation Nouveau Monde Nord

Inscriptions ouvertes sur HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00

Un grand rendez-vous des échecs arrive à Hazebrouck !

Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026, le Hazebrouck Échiquier Club by CANM vous invite à participer à la première édition de : L’Open International des Flandres !

Le Hazebrouck Échiquier Club by CANM tient à adresser ses plus sincères remerciements à l’entreprise CATHELAIN SAS Bavinchove pour sa confiance et son précieux soutien dans l’organisation de cet événement.

Un événement d’envergure pour les passionnés d’échecs, organisé à Hazebrouck ma ville et ouvert aux joueuses et joueurs de tous niveaux ( licenciés FFE ou code FIDE).

Au programme :

♟️ Un tournoi homologué FIDE

♟️ Un arbitrage assuré par Philippe Blot, Arbitre International FIDE

♟️ La présence exceptionnelle de deux Maîtres Internationaux

♟️ De nombreux prix à gagner :

1er, 2ème et 3ème du classement général

Prix féminins

♟️ Prix par tranches Elo

♟️ Prix par catégories

Un week-end placé sous le signe de la stratégie, de la compétition et du plaisir de partager autour du jeu d’échecs.

Venez participer à cette belle aventure échiquéenne et faire de ce 1er Open International des Flandres un rendez-vous incontournable pour les amoureux des échecs !

Au CANM Hazebrouck

Samedi 3 & dimanche 4 octobre 2026

Informations : Frédéric – 06 84 07 66 24

Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/1er-open-international-flandre-hazebrouck-nord »}]

Tournoi Hazebrouck Echiquier Club

CANM