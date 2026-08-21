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AGENDA · Hazebrouck

Open International des Flandres, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

samedi 3 octobre 2026 · Centre Animation Nouveau Monde · Hazebrouck

Open International des Flandres, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Centre Animation Nouveau Monde
Adresse
rue César Samsoën Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
Inscriptions ouvertes sur HelloAsso

Open International des Flandres 3 et 4 octobre Centre Animation Nouveau Monde Nord

Inscriptions ouvertes sur HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00

Un grand rendez-vous des échecs arrive à Hazebrouck !

Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026, le Hazebrouck Échiquier Club by CANM vous invite à participer à la première édition de : L’Open International des Flandres !
Le Hazebrouck Échiquier Club by CANM tient à adresser ses plus sincères remerciements à l’entreprise CATHELAIN SAS Bavinchove pour sa confiance et son précieux soutien dans l’organisation de cet événement.
Un événement d’envergure pour les passionnés d’échecs, organisé à Hazebrouck ma ville et ouvert aux joueuses et joueurs de tous niveaux ( licenciés FFE ou code FIDE).
Au programme :
♟️ Un tournoi homologué FIDE
♟️ Un arbitrage assuré par Philippe Blot, Arbitre International FIDE
♟️ La présence exceptionnelle de deux Maîtres Internationaux
♟️ De nombreux prix à gagner :
1er, 2ème et 3ème du classement général
Prix féminins
♟️ Prix par tranches Elo
♟️ Prix par catégories
Un week-end placé sous le signe de la stratégie, de la compétition et du plaisir de partager autour du jeu d’échecs.
Venez participer à cette belle aventure échiquéenne et faire de ce 1er Open International des Flandres un rendez-vous incontournable pour les amoureux des échecs !
Au CANM Hazebrouck
Samedi 3 & dimanche 4 octobre 2026
Informations : Frédéric – 06 84 07 66 24

Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/1er-open-international-flandre-hazebrouck-nord »}]
Tournoi Hazebrouck Echiquier Club

CANM

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