Open International des Flandres, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck
samedi 3 octobre 2026 · Centre Animation Nouveau Monde · Hazebrouck
Informations pratiques
Open International des Flandres 3 et 4 octobre Centre Animation Nouveau Monde Nord
Inscriptions ouvertes sur HelloAsso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:30:00+02:00
Un grand rendez-vous des échecs arrive à Hazebrouck !
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026, le Hazebrouck Échiquier Club by CANM vous invite à participer à la première édition de : L’Open International des Flandres !
Le Hazebrouck Échiquier Club by CANM tient à adresser ses plus sincères remerciements à l’entreprise CATHELAIN SAS Bavinchove pour sa confiance et son précieux soutien dans l’organisation de cet événement.
Un événement d’envergure pour les passionnés d’échecs, organisé à Hazebrouck ma ville et ouvert aux joueuses et joueurs de tous niveaux ( licenciés FFE ou code FIDE).
Au programme :
♟️ Un tournoi homologué FIDE
♟️ Un arbitrage assuré par Philippe Blot, Arbitre International FIDE
♟️ La présence exceptionnelle de deux Maîtres Internationaux
♟️ De nombreux prix à gagner :
1er, 2ème et 3ème du classement général
Prix féminins
♟️ Prix par tranches Elo
♟️ Prix par catégories
Un week-end placé sous le signe de la stratégie, de la compétition et du plaisir de partager autour du jeu d’échecs.
Venez participer à cette belle aventure échiquéenne et faire de ce 1er Open International des Flandres un rendez-vous incontournable pour les amoureux des échecs !
Au CANM Hazebrouck
Samedi 3 & dimanche 4 octobre 2026
Informations : Frédéric – 06 84 07 66 24
Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-d-animation-du-nouveau-monde/evenements/1er-open-international-flandre-hazebrouck-nord »}]
Tournoi Hazebrouck Echiquier Club
CANM
À voir aussi à Hazebrouck (Nord)
- Conférence: Saint-Jacques de l’école à l’hôpital militaire, Collège Saint Jacques, Hazebrouck 11 septembre 2026
- Repair Café Hazebrouck, centre socio éducatif 5919, Hazebrouck 12 septembre 2026
- Journée bien-être, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck 12 septembre 2026
- Brocante secteur Pasteur Foch Hazebrouck, Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck 13 septembre 2026
- Concertation quartier du Nouveau rivage : diagnostic en marchant, Salle des Augustins, Hazebrouck 16 septembre 2026