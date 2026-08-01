Open mic / scène ouverte Café des Sports Lauzun
jeudi 20 août 2026 · Café des Sports · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Open mic / scène ouverte
Café des Sports 14 Rue Eugène Mazelie Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Café des sports vous propose une scène ouverte. Que vous soyez musicien, chanteur ou simplement amateur de scène, venez partager votre talent avec le public dans une ambiance conviviale. Les débutants comme les habitués sont les bienvenus ! Possibilité de se restaurer avec les commerces alentour.
Le Café des sports vous propose une scène ouverte. Que vous soyez musicien, chanteur, humoriste, poète ou simplement amateur de scène, venez partager votre talent avec le public dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Les artistes en herbe comme les habitués sont les bienvenus ! Possibilité de vous restaurer sur place avec les commerces alentour. .
Café des Sports 14 Rue Eugène Mazelie Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 56 47 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open mic / scène ouverte
The Café des Sports offers an open mic night. Whether you’re a musician, singer, or just love performing, come share your talent with the audience in a friendly atmosphere. Beginners and regulars alike are welcome! Food and drink are available at nearby businesses.
L’événement Open mic / scène ouverte Lauzun a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Lauzun (Lot-et-Garonne)
- Académie Festival de musique Rue du renfort Lauzun 17 août 2026
- Micro-Folie Atelier d’écriture Salle du conseil, sous la halle Lauzun 28 août 2026
- Taï-Chi Salle Jules Ferry Lauzun 3 septembre 2026
- Forum des associations Sous la halle Lauzun 5 septembre 2026
- Thé dansant du Club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun 6 septembre 2026