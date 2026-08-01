Open mic / scène ouverte Café des Sports Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Open mic / scène ouverte

Café des Sports 14 Rue Eugène Mazelie Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le Café des sports vous propose une scène ouverte. Que vous soyez musicien, chanteur ou simplement amateur de scène, venez partager votre talent avec le public dans une ambiance conviviale. Les débutants comme les habitués sont les bienvenus ! Possibilité de se restaurer avec les commerces alentour.

Le Café des sports vous propose une scène ouverte. Que vous soyez musicien, chanteur, humoriste, poète ou simplement amateur de scène, venez partager votre talent avec le public dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Les artistes en herbe comme les habitués sont les bienvenus ! Possibilité de vous restaurer sur place avec les commerces alentour. .

Café des Sports 14 Rue Eugène Mazelie Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 56 47 47

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English : Open mic / scène ouverte

The Café des Sports offers an open mic night. Whether you’re a musician, singer, or just love performing, come share your talent with the audience in a friendly atmosphere. Beginners and regulars alike are welcome! Food and drink are available at nearby businesses.

L’événement Open mic / scène ouverte Lauzun a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Lauzun