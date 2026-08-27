Open Space #19 Mohammad Alfaraj Fondation Louis Vuitton Paris

Informations pratiques

Artiste multidisciplinaire, Mohammad Alfaraj vit et travaille depuis l’oasis d’Al Ahsa, où il développe une pratique qui mêle écriture, vidéo, photographie, dessin et sculpture.

Imprégné des traditions orales de l’Arabie Saoudite, Mohammad Alfaraj s’inspire des pratiques sociales, des architectures urbaines ou rurales ainsi que des récits de la vie quotidienne pour explorer les relations entre l’humain et la nature. Ses œuvres prennent souvent la forme de fables poétiques qui interrogent les enjeux écologiques, sociaux et culturels contemporains.

L’exposition I’d rather be a dragonfly than a lion réunit un ensemble d’œuvres vidéo inédites au sein d’une installation composée d’objets, de photographies et de dessins. Nourries des imaginaires collectifs de son pays natal, ses vidéos d’animation réalisées selon la technique du stop motion donnent forme à des récits poétiques écrits et interprétés par l’artiste lui-même.

Travaillant avec une économie de moyens revendiquée, Mohammad Alfaraj réalise l’ensemble du processus de création — écriture, mise en forme des personnages et des décors, prise de vue et animation. Ancrées dans le contexte culturel d’Al-Ahsa, ces histoires mêlent imaginaire, mémoire collective et relation au vivant, trouvant un écho universel bien au-delà de leur contexte d’origine.

Dans le cadre de son programme Open Space, la Fondation Louis Vuitton invite l’artiste Saoudien Mohammad Alfaraj (1993, Arabie Saoudite) à concevoir une œuvre in situ en en galerie 8, à l’occasion de sa première exposition personnelle dans une institution française.

Du vendredi 09 octobre 2026 au lundi 18 janvier 2027 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 19h00

payant

De 0 à 16 euros.

Accès libre avec un billet pour l’exposition « Gustave Fayet, Collectionneur – Créateur. Icônes de l’art moderne ».

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T15:00:00+02:00

fin : 2027-01-18T20:00:00+01:00

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Fondation Louis Vuitton 8, avenue du Mahatma Gandhi 75016 Galerie 8Paris



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