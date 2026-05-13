Open studio – Laure Subreville, Fort de Vaise, Lyon

Open studio – Laure Subreville Samedi 23 mai, 18h30 Fort de Vaise Métropole de Lyon

Limité à 10 personnes par créneaux – 5 sessions dans la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées 2026, la Fondation Renaud ouvre ses portes pour un Open Studio autour du travail en résidence de l’artiste Laure Subreville. Le public est invité à découvrir les coulisses de sa démarche artistique, centrée sur les récits de femmes artistes et le lit comme espace intime de confidence et de création.

Le studio dévoile les traces de cette recherche à travers un dispositif de tournage, des éléments de mise en scène et une projection vidéo. L’expérience se prolonge par une installation participative, où chacun peut écrire, dessiner ou partager un fragment de souvenir.

Fort de Vaise 27 boulevard Antoine de Saint Exupery 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478471082 https://www.fondation-renaud.com/ https://www.facebook.com/FondationRenaud;https://www.instagram.com/fondationrenaud/?hl=fr Le Fort de Vaise, propriété et siège de la Fondation Renaud, est un fort militaire de la première couronne de fortifications lyonnaise, bâti en 1834. Sauvé de la destruction par les frères Renaud, il abrite désormais la collection d’objets et d’œuvres d’art qu’ils ont légué à la Fondation portant leur nom, en 1994. Celle-ci, reconnue d’utilité publique, s’est donnée pour mission de mettre en valeur les artistes de la région et de faire vivre la culture au travers de résidences d’artistes, d’expositions, d’activités culturelles. Métro D, arrêt Valmy + 10 minutes à pied (en montée) ou + bus 90 arrêt Fort de Vaise les Carriers. Parking sur place. Merci aux personnes à mobilité réduite de nous contacter auparavant afin que nous puissions les accueillir le mieux possible.

À l’occasion de la Nuit des musées 2026, la Fondation Renaud ouvre ses portes pour un Open Studio autour du travail en résidence de l’artiste **Laure Subreville**. Le public est invité à découvrir de…

© Fondation Renaud