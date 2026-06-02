Open talk et networking 100% Mode et féminin Cité des audacieuse Paris
Open talk et networking 100% Mode et féminin Cité des audacieuse Paris samedi 13 juin 2026.
Begin. Business, première plateforme dédiée aux femmes qui entreprenneures dans la mode en France, organise la première édition de EN MODE CLUB.
Un événement pensé comme un espace de rencontre et de connexion pour toutes celles qui souhaitent apprendre, entreprendre et évoluer dans le secteur de la mode.
AU PROGRAMME :
Open Talk avec des intervenantes du secteur qui partageront leur expérience, leur vision du secteur et des conseils concrets :
Claire Latour : Content Creator & Podcaster Actress & Fashion activist @clairlatour
Candice Mellot : Conseillère en image certifiée @candicemellot
Thissyna Vigoureux : Fondatrice Begin. Business @beginbusiness
Linda sommet : Coach en image et créatrice de contenu mode, beauté lifestyle @lindasommet
Défilé de jeunes créatrices françaises : une mise en lumière de marques émergentes, innovantes et portées par des femmes.
Moment de convivialité. Pour clôturer l’événement en beauté, autour d’un moment festif et convivial.
EN MODE CLUB, c’est un rendez-vous d’échange, de sororité et d’inspiration, qui vise à favoriser l’insertion, l’empowerment et la professionnalisation dans un cadre inclusif, bienveillant et créatif.
Événement gratuit – inscription obligatoire
Begin. Business, la première plateforme dédiée aux femmes qui entreprennent dans la mode en France. Organise un évènement 100% mode et féminin !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h30 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00
Cité des audacieuse 9, rue de Vaugirard 75006 Paris
https://my.weezevent.com/en-mode-club-1
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