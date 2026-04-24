OPENatelier spécial Nantes Maker Campus Hyperlien – fablab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 19:00

Gratuit : non Accès libre Accès libre au lieuAccès aux machines sur adhésion à l’association : https://urlz.fr/v7oY Adulte, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

Cœur de l’activité de PiNG, les OPENateliers sont des temps d’échange et de pratique libre où les adhérents, conseillés par les animateurs et animatrices, sont les bienvenus pour créer, réparer, bricoler avec les équipements mis à disposition Exceptionnellement à l’occasion de la 10e édition du festival Nantes Maker Campus, venez créer, bricoler, réparer pendant 3 jours d’affilée à Hyperlien, Libre à vous de vous installer dans le fablab d’Hyperlien, de vous familiariser avec les machines à commande numérique et de rencontrer les adhérent?es ! En parallèle, retrouvez le stand d’Hyperlien sous les Nefs au festival. Nous vous attendons nombreux et nombreuses dans ces deux lieux !

Hyperlien – fablab Nantes 44200



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