Opening Night, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Opening Night Mardi 6 octobre, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T21:20:00+02:00

Fin : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T21:20:00+02:00

Le film Opening Night (1977) de Cassavetes faisait du théâtre un motif central, avec une Gena Rowlands à fleur de peau en actrice fatiguée. Pour son adaptation scénique, les sept comédien·nes de trois générations différentes du collectif DE HOE inversent les rôles, et c’est le cinéma qui s’invite en majesté au plateau, avec une cadreuse filmant en live tous les excès et vulnérabilités d’êtres pris au jeu de l’amour, dans des scènes rejouées à l’infini. Que l’un d’entre eux ait oublié tout son texte ajoute vertige, humour et décalage à ces répliques lancées en robes de soirée et devant un rideau monumental. Fidèle à l’esprit du cinéma expérimental de Cassavetes, la troupe tout entière s’engage dans la quête fiévreuse d’une beauté fragile avec l’authenticité comme aiguillon. Elle y parvient avec les armes de son théâtre : flamboyant, sur le fil et totalement sauvage.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/opening-night-06102026-1730 »}]

Les fantômes de Gena Rowlands et John Cassavetes, couple mythique du 7e art, planent sur cette pièce ultra-cinématographique aux accents tragi-comiques. Jonglant entre le factice et le spontané, l …