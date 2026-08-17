Informations pratiques

Belfort

OPENVIA Flaming Creatures, Latifa Laâbissi, Figure Project

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:30:00

fin : 2026-10-01 21:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Latifa Laâbissi interroge la forme du solo afin de mettre son corps à l’épreuve de voix multiples. Pour ce nouvel opus, elle est accompagnée par Walid Ben Selim, poète et chanteur dont la voix unique et puissante ouvre des mondes. En résonance avec la scénographie de Nadia Lauro, Flaming Creatures convoque une assemblée de figures autour de l’idée de ritournelle, le corps de Latifa Laâbissi devenant la surface de projection de ces créatures flamboyantes.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée. .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : OPENVIA Flaming Creatures, Latifa Laâbissi, Figure Project

L’événement OPENVIA Flaming Creatures, Latifa Laâbissi, Figure Project Belfort a été mis à jour le 2026-08-17 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)