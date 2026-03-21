Informations pratiques

Mulhouse

Opéra Ariane à Naxos

39 Rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 17:50:00

Date(s) :

2026-11-15 2026-11-20

Ariane à Naxos, l’opéra sur l’opéra. Le compositeur Richard Strauss et l’écrivain Hugo von Hofmannsthal, iconique duo de l’histoire du genre, y explorent les affres de la création on découvre dans le Prologue les derniers préparatifs d’un opéra autour de la figure d’Ariane, avant d’assister à la Première de cette nouvelle œuvre. Sauf que rien ne se déroule comme prévu le mystérieux commanditaire change les conditions de représentation quelques minutes avant le début du spectacle. Tous, toutes doivent immédiatement se réinventer. Une situation de théâtre dans le théâtre, teintée d’humour caustique et fascinante de véracité, tant elle nous plonge dans l’urgence de la création.

La metteuse en scène Myriam Marzouki, habituée de la rencontre entre mythologies ancestrales et ancrage contemporain, y voit une histoire propice à la mise en abyme réflexive, où réalité et fiction ne cessent de se percuter et d’étourdir une manière de faire sentir l’équilibre subtil entre liberté artistique et contraintes extérieures. En fosse, Christoph Koncz célèbre la densité d’écriture de Strauss, son amour des voix, son génie de l’orchestre et la lumière toute mozartienne de cet opéra. Eugénie Joneau, ancienne de l’Opéra Studio, y fera ses débuts dans le rôle-titre, aux côtés d’une distribution internationale de haute volée.

Conseillé à partir de 10 ans. .

39 Rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 01 theatre.sinne@ville-mulhouse.fr

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L’événement Opéra Ariane à Naxos Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace