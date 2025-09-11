Opéra au Cinéma Eugène Onéguine Ciné Planète Romans-sur-Isère

Opéra au Cinéma Eugène Onéguine

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre d’Opéra au Cinéma, le Ciné Planète propose une captation de Eugène Onéguine par le Metropolitan Opera, filmé en HD. Direction musicale par Timur Zangiev, avec une mise en scène de Deborah Warner sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

.

Ciné Planète 14 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 94 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Opéra au Cinéma, Ciné Planète presents the Metropolitan Opera’s recording of Eugene Onegin, filmed in HD. Musical direction by Timur Zangiev, with staging by Deborah Warner to music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

L’événement Opéra au Cinéma Eugène Onéguine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme