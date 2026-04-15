Poucette – Théâtre de la Courte Echelle – Romans-sur-Isère (26), Théâtre de la Courte Echelle, Romans-sur-Isère
Poucette – Théâtre de la Courte Echelle – Romans-sur-Isère (26), Théâtre de la Courte Echelle, Romans-sur-Isère dimanche 17 mai 2026.
Poucette – Théâtre de la Courte Echelle – Romans-sur-Isère (26) 17 – 19 mai Théâtre de la Courte Echelle Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T15:30:00+02:00
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire, 26100, Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-courte-echelle.fr/evenement/poucette-cie-caminos/ »}]
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans
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