Concert d’orgue par Virgile Monin Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert d’orgue par Virgile Monin

Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Professeur d’orgue et concertiste, Virgile Monin est enseignant au conservatoire de Tarbes.

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Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr

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English :

Organ teacher and concert performer Virgile Monin teaches at the Tarbes conservatory.

L’événement Concert d’orgue par Virgile Monin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme