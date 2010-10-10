Concert d’orgue par Virgile Monin Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère
Concert d’orgue par Virgile Monin Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère dimanche 17 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Concert d’orgue par Virgile Monin
Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Professeur d’orgue et concertiste, Virgile Monin est enseignant au conservatoire de Tarbes.
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Collégiale Saint Barnard 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr
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English :
Organ teacher and concert performer Virgile Monin teaches at the Tarbes conservatory.
L’événement Concert d’orgue par Virgile Monin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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