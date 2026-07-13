Informations pratiques

Rouen

Opéra en direct Macbeth

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 20:50:00

Date(s) :

2026-10-03

Durée 2h50, entracte inclus

En italien surtitré en français

Comme tous les ans, l’opéra qui ouvre la saison se partage au plus grand nombre ! Sur un écran géant sur la place de la Cathédrale de Rouen, dans les salles de cinéma et dans tous les foyers normands, les vibrations du Théâtre des Arts se propagent à la région entière.

Cette année, l’Opéra en direct plonge public et téléspectateurs dans le monde trouble et inquiétant des landes écossaises, avec Macbeth de Verdi. Jeux de pouvoir, jalousies et mystérieux enchantements feront chavirer les foules, pour une soirée de grand frisson qui emportera avec elle les derniers feux de l’été. Alors, que vous soyez novice ou passionné, rendez-vous devant votre écran, pour une séance d’opéra… en direct !

Production de la captation Camera Lucida, Opéra Orchestre Normandie Rouen, avec le soutien de France Télévisions et France 3 Normandie

Une opération en partenariat avec la Région Normandie, France 3 Normandie, NOE cinémas, le Département de la Seine-Maritime et tous les lieux de diffusion .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Opéra en direct Macbeth

L’événement Opéra en direct Macbeth Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité