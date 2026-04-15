Opéra « La Fugitive », Salle Antoine Vitez, Bordeaux

Opéra « La Fugitive » Mercredi 29 avril, 20h00 Salle Antoine Vitez Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Dans une mise en scène signée Claire Manjarrès, les élèves du département Voix et le Jeune orchestre symphonique donnent vie à cette fable optimiste en 3 actes, sur un livret de Daniel Goldenberg et la musique de Lucio Gregoretti.

[en partenariat avec le tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Salle Antoine Vitez 3 Place Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/opera-la-fugitive-1 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-opera-la-fugitive »}]

Une production d’opéra pour la première fois au conservatoire ! conservatoire gratuit

© Alex via AdobeStock