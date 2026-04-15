Opéra « La Fugitive », Salle Antoine Vitez, Bordeaux
Opéra « La Fugitive », Salle Antoine Vitez, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
Opéra « La Fugitive » Mercredi 29 avril, 20h00 Salle Antoine Vitez Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00
Dans une mise en scène signée Claire Manjarrès, les élèves du département Voix et le Jeune orchestre symphonique donnent vie à cette fable optimiste en 3 actes, sur un livret de Daniel Goldenberg et la musique de Lucio Gregoretti.
[en partenariat avec le tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Salle Antoine Vitez 3 Place Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/opera-la-fugitive-1 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-opera-la-fugitive »}]
Une production d’opéra pour la première fois au conservatoire ! conservatoire gratuit
© Alex via AdobeStock
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