Opéra Manon Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Opéra Manon

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 17:55:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Manon.

Un chef-d’œuvre du répertoire lyrique français porté par 2 artistes d’exception la soprano Nadine Sierra, l’une des grandes voix de sa génération, dans le rôle-titre, et le ténor Matthew Polenzani en Chevalier des Grieux, dans la mise en scène somptueuse de Laurent Pelly. Une héroïne tour à tour séductrice, amoureuse et tragique, pour l’un des opéras les plus émouvants de Massenet.

Synopsis France, début du XVIIIe siècle. En route pour le couvent, la jeune et belle Manon fait la rencontre du Chevalier des Grieux et c’est le coup de foudre. Ensemble ils fuient à Paris. Mais Manon, attirée par le luxe et les plaisirs de la capitale, oscille entre son amour sincère pour des Grieux et la tentation d’une vie dorée … .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

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English : Opéra Manon

L’événement Opéra Manon Villeréal a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides