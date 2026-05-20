Opéra Manon Salle François Mitterrand Villeréal
Opéra Manon Salle François Mitterrand Villeréal samedi 3 avril 2027.
Villeréal
Opéra Manon
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:55:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Manon.
Un chef-d’œuvre du répertoire lyrique français porté par 2 artistes d’exception la soprano Nadine Sierra, l’une des grandes voix de sa génération, dans le rôle-titre, et le ténor Matthew Polenzani en Chevalier des Grieux, dans la mise en scène somptueuse de Laurent Pelly. Une héroïne tour à tour séductrice, amoureuse et tragique, pour l’un des opéras les plus émouvants de Massenet.
Synopsis France, début du XVIIIe siècle. En route pour le couvent, la jeune et belle Manon fait la rencontre du Chevalier des Grieux et c’est le coup de foudre. Ensemble ils fuient à Paris. Mais Manon, attirée par le luxe et les plaisirs de la capitale, oscille entre son amour sincère pour des Grieux et la tentation d’une vie dorée … .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Opéra Manon
L’événement Opéra Manon Villeréal a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Concert Smooth Jazz Place de la Halle Villeréal 23 mai 2026
- Rassemblement de véhicules de collection et Music’Halle Villeréal 24 mai 2026
- Salon des Vignerons Villeréal 28 mai 2026
- Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal 30 mai 2026
- Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego Salle François Mitterrand Villeréal 30 mai 2026