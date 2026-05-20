Opéra Otello Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Opéra Otello

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 18:55:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York d’Otello.

Verdi à l’apogée de son génie dans ce que beaucoup considèrent comme le sommet de l’opéra italien, servi par une distribution saisissante le ténor Brian Jagde dans le rôle-titre, la soprano Ailyn Pérez en Desdemona et le baryton Artur Ruciński en Iago implacable, sous la direction de Michele Mariotti. Un final d’une intensité dramatique bouleversante.

Synopsis Venise XVe siècle. Général maure au sommet de sa gloire, Otello est la proie du perfide Iago qui orchestre sa perte en lui faisant croire que Desdemona, sa femme, le trahit avec Cassio, l’un de ses lieutenants. Consumé par une jalousie aveugle, il commet l’irréparable avant de découvrir, trop tard, qu’elle était innocente. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

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English : Opéra Otello

L’événement Opéra Otello Villeréal a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides