Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy samedi 4 avril 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-04 13:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-05-01
Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau.
English :
Vichy Destinations opens the doors of the Vichy Opera House to visitors for a free tour inside this art nouveau jewel.
