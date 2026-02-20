Opéra ouvre-toi ! Opéra de Vichy Vichy

Opéra ouvre-toi !

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-05-01

Vichy Destinations ouvre les portes de l’Opéra de Vichy aux visiteurs pour une visite libre dans l’enceinte de ce joyau art nouveau.

Opéra de Vichy Entrée sous la marquise du Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Vichy Destinations opens the doors of the Vichy Opera House to visitors for a free tour inside this art nouveau jewel.

