Opéra Pelléas et Mélisande Mulhouse
vendredi 26 février 2027 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Opéra Pelléas et Mélisande
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-26 15:00:00
fin : 2027-02-28 18:20:00
Date(s) :
2027-02-26 2027-02-28
Au bord d’un étang, dans une sombre forêt, le prince Golaud rencontre l’énigmatique Mélisande. Il l’épouse, bouleversé par sa beauté, mais aussi par les secrets que semble porter la jeune femme. Dans le château d’Allemonde, Mélisande cristallise les attentions celle d’Arkel, le grand-père aveugle mais lucide, de Geneviève, la mère, d’Yniold, l’enfant manipulé, ou encore du tendre Pelléas, le demi-frère avec qui Mélisande découvre la vie dans cette vieille demeure. Jusqu’à provoquer la jalousie maladive de Golaud.
Dans ce récit teinté de symbolisme, la relation entre Pelléas et Mélisande regorge de brumes rêveuses, d’aveux à double sens, de traits insaisissables. Un onirisme que l’on retrouve dans la musique de Debussy faite de textures évanescentes, d’harmonies en apesanteur, de couleurs intimes.
Le metteur en scène Richard Brunel y voit un monde malade duquel Mélisande tente de s’échapper. En s’inspirant des architectures d’un sanatorium et d’un panoptique, il lit l’opéra comme une histoire d’enfermement et de pouvoir en déliquescence. En fosse, Louis Langrée se dédie aux contrastes de cette superbe musique, incarnée par des artistes d’exception dont Stéphane Degout, mythique Pelléas et aujourd’hui fascinant Golaud.
A partir de 14 ans. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Opéra Pelléas et Mélisande Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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