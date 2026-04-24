Opéra – Robinson Crusoé de Jacques Offenbach Escapade, Espace Le Goffic Pacé
Opéra – Robinson Crusoé de Jacques Offenbach Escapade, Espace Le Goffic Pacé jeudi 18 juin 2026.
Opéra – Robinson Crusoé de Jacques Offenbach Escapade, Espace Le Goffic Pacé Jeudi 18 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
L’opéra lyrique s’invite à Pacé pour une projection en directe
L’événement lyrique Opéra sur écran(s) fait sortir l’opéra de ses murs le temps d’une soirée. L’opéra Robinson Crusoé sera filmé et retransmis sur écran en direct dans plus de 70 villes de Bretagne et Pays de la Loire dont Pacé !
Coproduction 2026, Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T21:00:00.000+02:00
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https://www.ville-pace.bzh/
Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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