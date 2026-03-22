Opéra Roméo et Juliette

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez (re)découvrir le célèbre opéra Roméo et Juliette sur une mise en scène de Matteo Carminati.

Opéra Roméo et Juliette

Deux familles, égales en noblesse dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d’anciennes rancunes à des rixes nouvelles où le sang des citoyens souille les mains des citoyens.

Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d’amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l’animosité de leurs parents.

Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que peut seule apaiser la mort de leurs enfants, vont en deux heures être exposés sur notre scène.

Si vous daignez nous écouter patiemment notre zèle s’efforcera de corriger notre insuffisance. 0 .

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

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English :

Come and (re)discover the famous opera Romeo and Juliet, directed by Matteo Carminati.

L’événement Opéra Roméo et Juliette Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois