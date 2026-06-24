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Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George L’Opéra Royal Versailles

Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George L’Opéra Royal Versailles jeudi 15 octobre 2026.

Lieu
L'Opéra Royal
Adresse
Château de Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
23 23 125 Prestige VIP 125€ Prestige 92€ à 107€ Catégorie 1 63€ à 74€ Catégorie 2 43€ à 51€ Catégorie 3 23€ à 28€

Versailles

Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George

L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 23 – 23 – 125 EUR

Prestige VIP
125€

Prestige
92€ à 107€

Catégorie 1
63€ à 74€

Catégorie 2
43€ à 51€

Catégorie 3
23€ à 28€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Théotime Langlois de Swarte, les solistes et l’Orchestre de l’Opéra Royal, dirigera l’opéra du Chevalier de Saint-George dans l’Opéra Royal.
  .

L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89 

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English : Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George

Théotime Langlois de Swarte, the soloists and the Royal Opera Orchestra will perform the opera *Le Chevalier de Saint-George* at the Royal Opera House.

L’événement Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George Versailles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

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