Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George L’Opéra Royal Versailles
Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George L’Opéra Royal Versailles jeudi 15 octobre 2026.
Versailles
Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George
L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 23 – 23 – 125 EUR
Prestige VIP
125€
Prestige
92€ à 107€
Catégorie 1
63€ à 74€
Catégorie 2
43€ à 51€
Catégorie 3
23€ à 28€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Théotime Langlois de Swarte, les solistes et l’Orchestre de l’Opéra Royal, dirigera l’opéra du Chevalier de Saint-George dans l’Opéra Royal.
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L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89
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English : Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George
Théotime Langlois de Swarte, the soloists and the Royal Opera Orchestra will perform the opera *Le Chevalier de Saint-George* at the Royal Opera House.
L’événement Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George Versailles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
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