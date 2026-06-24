Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George L’Opéra Royal Versailles

Versailles

Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George

L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 23 – 23 – 125 EUR

Prestige VIP

125€



Prestige

92€ à 107€



Catégorie 1

63€ à 74€



Catégorie 2

43€ à 51€



Catégorie 3

23€ à 28€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Théotime Langlois de Swarte, les solistes et l’Orchestre de l’Opéra Royal, dirigera l’opéra du Chevalier de Saint-George dans l’Opéra Royal.

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L’Opéra Royal Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

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English : Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George

Théotime Langlois de Swarte, the soloists and the Royal Opera Orchestra will perform the opera *Le Chevalier de Saint-George* at the Royal Opera House.

L’événement Opéra Royal Le Chevalier de Saint-George Versailles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc