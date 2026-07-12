Informations pratiques

Béziers

OPÉRA SANS DIVA, ACTE III PAR LE QUARTUOR ANCHES HANTÉES

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

Quand les voix s’effacent, les clarinettes font renaître toute la magie de l’opéra dans une création audacieuse et inventive.

Que reste-t-il de l’opéra lorsque les voix se taisent ? Tout. Car l’orchestre en est aussi l’âme et le souffle. Dans ce programme consacré à l’opéra, point de diva, de ténor ou de baryton, mais un quatuor de clarinettes aux multiples couleurs sonores qui fait revivre quelques-unes des plus belles pages du répertoire lyrique.

Avec Opéra Sans Diva Acte III, le Quatuor Anches Hantées poursuit l’exploration de cet univers fascinant, entamée en 2019. Grâce à la richesse expressive de leurs clarinettes, les quatre musiciens donnent vie aux voix et aux orchestres avec une étonnante justesse.

Pour cette nouvelle création, le quatuor s’entoure de Fabien Waksman, compositeur récompensé aux Victoires de la musique classique 2023, et du danseur hip-hop Bryan Montarou, dont les univers artistiques viennent enrichir cette aventure musicale.

Fort de plus de vingt-cinq années de carrière, de concerts en France et à l’international, le Quatuor Anches Hantées dépasse les frontières du quatuor de clarinettes. Au fil des œuvres, il devient tour à tour quatuor à cordes, piano à quatre mains ou même orchestre, offrant une expérience sonore aussi surprenante qu’inventive. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English :

As the voices fade, the clarinets bring all the magic of opera back to life in a bold and inventive performance.

L’événement OPÉRA SANS DIVA, ACTE III PAR LE QUARTUOR ANCHES HANTÉES Béziers a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 ADT34