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Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue

vendredi 14 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
33 Rue Durand de Montlauzeur
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Tarif enfant Gratuit 12 ans

Villefranche-de-Rouergue

Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-14
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-20

La compagnie Fabula propose Opération Bling Bling à la salle de spectacle Fruits d’Allégresse.
Joué par la compagnie Fabula.
Écriture et mise en scène par Hugo Laubiès.

Réservation au 07.67.40.97.93   .

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 67 40 97 93  fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

The Fabula theater company is presenting *Op%E9ration Bling Bling* at the Fruits d’All%E9gresse theater.

L’événement Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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