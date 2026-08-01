Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-14

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-20

La compagnie Fabula propose Opération Bling Bling à la salle de spectacle Fruits d’Allégresse.

Joué par la compagnie Fabula.

Écriture et mise en scène par Hugo Laubiès.

Réservation au 07.67.40.97.93 .

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 67 40 97 93 fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

The Fabula theater company is presenting *Op%E9ration Bling Bling* at the Fruits d’All%E9gresse theater.

L’événement Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)