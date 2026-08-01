Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue
vendredi 14 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse
33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Gratuit 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-14
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-20
La compagnie Fabula propose Opération Bling Bling à la salle de spectacle Fruits d’Allégresse.
Joué par la compagnie Fabula.
Écriture et mise en scène par Hugo Laubiès.
Réservation au 07.67.40.97.93 .
33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 67 40 97 93 fruitsdallegresse@gmail.com
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English :
The Fabula theater company is presenting *Op%E9ration Bling Bling* at the Fruits d’All%E9gresse theater.
L’événement Opération Bling Bling Fruits d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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