Opération de broyage et sensibilisation au compostage rue du muguet Sautron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

rue du muguet Sautron 44880

https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/



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