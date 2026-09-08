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Opération de broyage et sensibilisation au compostage rue du muguet Sautron

vendredi 13 novembre 2026 · rue du muguet · Sautron

Opération de broyage et sensibilisation au compostage rue du muguet Sautron

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
rue du muguet
Adresse
Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat !

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public 

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

rue du muguet Sautron 44880
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/


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