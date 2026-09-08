AGENDA · Sautron99vues
Opération de broyage et sensibilisation au compostage rue du muguet Sautron
vendredi 13 novembre 2026 · rue du muguet · Sautron
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public
Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
rue du muguet Sautron 44880
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/
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